मुरैना में डांस करने पर पत्नी-बेटों को काटा, तीन मर्डर के बाद खुद दी जान, खत्म हुआ परिवार

Morena- मुरैना में एक शख्स ने खुद अपना परिवार खत्म कर लिया। शुक्रवार रात उसने अपनी पत्नी को काट डाला और दोनों बेटों की भी हत्या कर दी। पत्नी और बेटों के मर्डर के बाद हत्यारे ने खुद भी जान दे दी। FSL टीम और पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और जांच में जुट गई है। पता चला है कि पति अपनी पत्नी द्वारा डांस वीडियो बनाने से नाराज था। मुरैना पुलिस इसकी तस्दीक कर रही है। मुरैना के किशनपुर गांव में यह दुखद घटना घटी। यहां के बलराम सिंह कुशवाहा ने अपनी पत्नी रविता और दो मासूम बेटों आरव व देबू की हत्या कर दी। तीनों को कुल्हाड़ी से काटकर वह रेलवे लाइन पहुंच गया और किसी ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इधर पड़ोसियों ने बताया कि सुबह घर का मेन गेट बाहर से बंद दिखा तो बलराम को आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आने पर शक हुआ और अंदर झांकर देखा तो तीन लहूलुहान लाशें दिखीं।