मुरैना में युवा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष को जाना था शौच, रात में खोला गया बैंक का ताला

Bank Opened for BJYM President: मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जिसने 'वीआईपी कल्चर' (VIP Culture) पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। खबर भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर (MP BJYM President Shyam Tailor) के दौरे से जुड़ी है। दरअसल, बुधवार को श्याम टेलर के मुरैना दौरे के दौरान रात करीब साढ़े आठ बजे एक सहकारी बैंक के बंद ताले सिर्फ इसलिए खुलवाए गए ताकि वह शौचालय का उपयोग कर सके। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है।