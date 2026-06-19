मुरैना भाजपा में बगावत! विधानसभा अध्यक्ष के बंगले पर पार्षदों ने डाला डेरा

गुरुवार सुबह मुरैना से भाजपा के 11 पार्षद और उनके पति के ग्वालियर स्थित सरकारी बंगले पर पहुंच गए। इस दौरान सुबह 10 बजे महापौर शारदा सोलंकी भी विधानसभा अध्यक्ष से मिलने पहुंची। वहीं, दूसरी ओर विधानसभा अध्यक्ष ने महापौर से कहा कि वह शाम छह बजे के बाद उनसे मुलाकात करेंगे, तो उधर पार्षदों से शाम चार बजे के बाद मिलने की बात कही। सबसे अहम बात तो यह है कि बीते रोज महापौर ने एमआईसी भंग कर दी है। इससे भी पार्षदों में नाराजगी देखी जा रही है।