Morena news: ‘टॉफी किसको दूंगा…’, सावन सोमवार को रूला गई 4 साल की आंशिका, पाइप नहीं होता तो बच जाती

Morena news: सावन सोमवार को घर के बाहर बच्चों के साथ खेलते समय चार वर्षीय मासूम अंशिका दर्दनाक हादसे का शिकार हो गई। मंगलवार को स्थानीय लोगों में हादसे को लेकर नाराजगी और बढ़ गई है। उनका कहना था कि यदि पहले ही सुरक्षा के ऐसे इंतजाम किए गए होते तो हादसा नहीं होता। वार्ड पार्षद डेविड ने बताया कि अंशिका अपने पिता धर्मेंद्र वाल्मीक की इकलौती बेटी थी। परिवार के लोगों का कहना है कि अब वे किसको टॉफी खिलाएंगे। परिवार में उससे छोटा एक भाई है, जो अंशिका की मौत के बाद से लगातार रो रहा है। परिवार वालों ने नगर निगम से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पीड़ित परिवार को उचित सहायता देने की मांग की है।