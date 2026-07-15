खड़ी होकर देखती रही पत्नी, मुरैना में जीजा पर बेल्ट बरसाते रहे भाई

Morena Jija Beaten Case: मध्यप्रदेश के मुरैना जिले एक युवक को पेड़ से बांधकर बेरहमी से बेल्ट और डंडों से बांधकर पीटने का मामला सामने आया है। पिटाई करने वाले आरोपी पीड़ित युवक की पत्नी के भाई हैं। आरोपियों ने जीजा को बांधकर पीटते वक्त वीडियो भी बनाए जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आरोप है कि जीजा साली को घुमाने के बहाने अपने साथ ले गया था और उसके साथ छेड़छाड़ की। मारपीट के बाद जब आरोपियों ने जीजा को छोड़ा तो वो सीधे थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मारपीट करने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।