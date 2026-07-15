दोपहर 12.40 बजे स्कूल से गायब हुआ चीकू, टी-शर्ट वाले अंकल उठाकर ले गए, मुरैना में बड़ा खुलासा

सत्या ने आरोप लगाया कि ईशू और उसके पति नीलेश राजपूत के बीच पिछले छह माह से विवाद चल रहा है तथा नीलेश पहले भी बेटे को अपने साथ ले जाने की धमकी देता रहा है। उनका दावा था कि बच्चे की पहले से रेकी कराई जा रही थी और उसे ले जाने वाले दोनों युवक बच्चे के दोनों नाम कार्तिकेय और चीकू जानते थे। हालांकि शाम 5.19 बजे कोतवाली पुलिस ने ईशू यादव, उसकी मां ममता यादव और रिश्तेदार सत्या को रेनबो स्कूल से अपने साथ थाने ले जाकर कड़ी पूछताछ की। पुलिस के अनुसार पूछताछ में कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए, जिससे अपहरण की कहानी पर सवाल खड़े हो गए।