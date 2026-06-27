महिला के 3 मिनट 30 सेकंड के इसी वीडियो के कारण मुरैना में ‘तबाह’ हुआ परिवार

किशनपुरा गांव में रहने वाले बलराम कुशवाह (32) ने पत्नी रविता (28) और बेटे आरव (10) व बेटे अतुल (7) की बेरहमी से कुल्हाडी से काटकर हत्या कर दी। पत्नी और बेटों को मारने के बाद खुद ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि बलराम की पत्नी रविता ने करीब एक महीने पहले गांव की श्रीमद् भागवत कथा में डांस किया था, जिसका वीडियो गांव के कुछ लड़कों ने बनाकर बलराम को वॉट्सएप कर दिया था। इस वीडियो को देखने के बाद बलराम के सिर पर खून सवार हो गया और उसने शुक्रवार देर रात घर में सो रही पत्नी और बेटों की कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या कर आत्महत्या कर ली।