Morena News: चंबल में रेत माफिया पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, 1020 लोगों पर केस दर्ज, 31 करोड़ की रेत नष्ट

Illegal sand mining action: सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में अवैध रेत (Chambal Sand Mafia) के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। 1 जनवरी से 11 अगस्त 2026 तक 2 लाख 86 हजार घनमीटर अवैध रेत को मिट्टी में मिलाकर नष्ट किया गया। इसकी अनुमानित कीमत 31 करोड़ 40 लाख रुपए है। इस अवधि में 1020 से अधिक लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई, जबकि 19 रेत माफियाओं को जिलाबदर किया गया। कार्रवाई के दौरान 68 भारी वाहन जब्त किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत 4 करोड़ 64 लाख रुपए है।