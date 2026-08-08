Morena News: महाकाल दर्शन से पहले बिखरा परिवार, 6 साल की छवि के सिर से उठा मां का साया, पिता और दादा-दादी जेल में

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वह अक्सर शाम को दोस्तों के साथ निकल जाता और देर रात शराब पीकर घर लौटता था, जिसको लेकर पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चलता था। घटना वाले दिन भी रानी अपने मायके की रिश्तेदारी में आयोजित जन्मदिन समारोह में जाना चाहती थी, जबकि पति इसके लिए तैयार नहीं था। इसी बात पर दोनों के बीच कहासुनी हुई। पुलिस के अनुसार विवाद के दौरान आरोपी का एक दोस्त भी घर के बाहर मौजूद था। इसी बीच पत्नी ने शराब पीने और दोस्तों के साथ देर रात तक घूमने को लेकर नाराजगी जताई। जांच के अनुसार इसके बाद आरोपी ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से फायर कर दिया। मृतका के पिता का दावा है कि वारदात से करीब 40 मिनट पहले रानी ने अपनी मां को फोन कर कहा था कि ये लोग मुझे पीट रहे हैं।