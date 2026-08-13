‘आज घर पर चलाऊंगा गोली…’, रात 1:30 बजे भाजपा जिला उपाध्यक्ष के घर पर फायरिंग, मुरैना में हड़कंप

रुद्र ने घर पहुंचकर पिता दीपक को घटना बताई। इसके बाद दीपक ने कान्हा दंडोतिया और उसके पिता को घर बुलाया। आरोप है कि दोनों घर में आते ही गाली-गलौज करने लगे। कान्हा ने कहा कि अभी तो लड़के को मारा है, अगली बार सामने पड़ा तो जान से खत्म कर दूंगा। इसके बाद कमर से कट्टा निकालकर भाजपा जिला उपाध्यक्ष के पति दीपक के सीने पर लगा दिया और धमकी दी कि आज रात तेरे घर पर गोली दूंगा। साथ ही बेटे कहीं भी दिखाई देने पर उसे और उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी दी।