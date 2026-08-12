‘तू हमें नहीं जानता, हमारे आपराधिक रिकॉर्ड पता कर लेना, इंदौर में शराब के लिए पैसे नहीं देने पर युवक से मारपीट

फरियादी ने पुलिस को बताया कि घटना की शाम 5.30 बजे आरोपी मेरी दुकान पर आए और फ्री में सामान मांगने लगे। मैंने बोला पैसे दो, फिर सामान मिलेगा। इस पर आरोपी जबरन दुकान से सामान उठाने लगे। फिर बोले कि अब हमें शराब पीना है तो शराब के लिए भी दो हजार रुपए दे। मैंने विरोध किया तो आरोपियों ने मेरे और मेरी कर्मचारी केदार भाई के साथ लात-घूंसों से मारपीट की। जब मैं मोबाइल से उनका वीडियो बनाने लगा तो वे जान से मारने की धमकी भाग गए। फरियादी ने बताया कि इसके बाद आरोपी अरुण रात करीब 9.30 बजे वापस मेरी दुकान पर आया और बोला कि तूने हमारा वीडियो क्यों बनाया है, इसे डिलीट कर नहीं तो तुझे जान से खत्म कर दूंगा। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।