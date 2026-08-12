शिवगंगा पहाड़ी पर कहां खो गया अद्वैत! 6 दिनों में इकलौते बेटे के लिए इंदौर में तड़पती मां का हुआ बुरा हाल

advait upadhyay बेंगलूरु के पास नेलमंगला तालुक की शिवगंगा पहाड़ी पर ट्रैकिंग के दौरान रहस्यमय तरीके से लापता इंदौर के सॉफ़्टवेयर इंजीनियर अद्वैत उपाध्याय का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस, एसडीआरएफ और अन्य बचाव दल दिन-रात पहाड़ी के दुर्गम इलाकों में उसकी तलाश कर रहे हैं। ड्रोन और मेटल डिटेक्टर की मदद भी ली जा रही है। पुलिस शिवगंगा पहाड़ी और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है। हालांकि, अब तक अद्वैत उपाध्याय से जुड़ा कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। इससे उनकी मां की हालत खराब हो रही है। वे 6 दिनों से अपने बेटे के लिए तड़प रहीं हैं।