Indore news: फिर से बिगड़ेगा किचन का बजट, 40 रुपए तक महंगा हुआ खाने वाला तेल

Indore news: अगस्त महीने ने एक बार फिर कस्टमरों का मासिक बजट बिगाड़ दिया है। इसकी मुख्य वजह है खाद्य तेलों में लगातार हो रही तेजी। जुलाई में 138 से 140 रुपए लीटर मिलने वाला सोयाबीन रिफाइंड इस समय 155 से 160 व मूंगफली तेल 185 से 190 रुपए लीटर बिक रहा है। खाद्य तेल हमारी दिनचर्या का हिस्सा है। भोजन बनाने में इसका बहुतायत में इस्तेमाल होता है। सामान्यत चार लोगों के परिवार में प्रति महीने लगभग पांच लीटर तेल लगता है जिसकी तेजी से रपीब 35 से 40 रुपए का फटका लग रहा है।