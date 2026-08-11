Indore news: 1357 किमी. दूर जाकर मंगेतर को भेजी आखिरी सेल्फी, IT इंजीनियर लापता, सर्चिंग जारी

मूल रूप से इंदौर निवासी और फिलहाल बेंगलूरु के मैत्री लेआउट में रह रहे अद्वैत उपाध्याय (31) शुक्रवार सुबह 6.45 बजे शिवगंगा पहाड़ी पर पहुंचे थे। सीसीटीवी फुटेज की जांच में इस बात की पुष्टि हुई है। पुलिस जांच में ये बात भी सामने आई कि सुबह करीब 8.30 बजे उन्होंने मंगेतर प्राप्ति चौहान को वीडियो कॉल कर फोटो भी भेजी थी। दोपहर 1 बजे बाद मोबाइल का संपर्क टूट गया और शाम 5 बजे फोन बंद हो गया। पुलिस जांच में पता चला है कि पहाड़ी पर ट्रैकिंग पर जाने के लिए अद्वैत ने किराये की बाइक ली थी। उक्त बाइक भी वहां एक स्थान पर मिली है। पुलिस बारिश के चलते ट्रैकिंग के दौरान पहाड़ी पर पैर फिसलने व अन्य बिंदुओं पर जांच कर रही है। शिवगंगा पहाड़ी पर शांताला पॉइंट है। ये करीब 600 से 700 फीट ऊंचा है। यहां अक्सर युवा जाते हैं, उक्त पॉइंट से भी इंजीनियर के गिरने की आशंका जताई जा रही है।