Indore News: बहन के पास अमेरिका जाने वाला था, घर में मिला युवक का शव

बताया गया है कि हर्ष अमेरिका में रहने वाली अपनी बहन के पास जाने वाला था। वो बहन के पास जाने के लिए अपना घर भी बेचना चाहता था लेकिन मकान बेचने के लिए बहन की एनओसी की जरूरत थी। बहन के इंदौर न आ पाने के कारण हर्ष मकान नहीं बेच पा रहा था। माता-पिता की मौत के बाद से हर्ष घर में अकेला रहता था, उससे मिलने के लिए गर्लफ्रेंड घर पर आती रहती थी। रिश्तेदारों ने बताया कि हर्ष बीते कुछ समय से मानसिक तनाव में था और ये भी पता चला है कि बीती रात उसका अपनी गर्लफ्रेंड से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरु कर दी है। प्रथमदृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा।