इंदौर में आज बदली रहेगी ट्रैफिक व्यवस्था, घर से निकलने से पहले देखें डायवर्सन प्लान

दरअसल जुलूस सुबह 6 बजे लालबाग से शुरू होकर टंट्या मामा भील चौराहे तक जाएगा। इसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने शहर के कई प्रमुख रास्तों पर डायवर्जन की व्यवस्था की है। पुलिस के मुताबिक, जुलूस आगे बढ़ने के साथ अलग-अलग इलाकों में ट्रैफिक को जरूरत के हिसाब से बदला जाएगा। जुलूस कलेक्टोरेट चौराहा, पलसीकर चौराहा, सोनकर धर्मशाला चौराहा, सिंधी कॉलोनी चौराहा, टावर चौराहा और भंवरकुआं चौराहा होते हुए टंट्या मामा भील चौराहे तक पहुंचेगा। अंतिम स्थान पर माल्यार्पण का कार्यक्रम होगा। जुलूस के दौरान इन रास्तों पर बड़ी संख्या में लोगों के मौजूद रहने की संभावना है, इसलिए सामान्य वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है।