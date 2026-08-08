Indore News : 2 बेटियों को लेकर घर से चला गया मुंबई का बड़ा कारोबारी, पत्नी लगा रही गुहार

Indore- एक बड़ा कारोबारी अपनी 2 बेटियों को लेकर कहीं चला गया। पत्नी जब मुंबई स्थित घर पहुंची तो वहां न पति मिला न ही बच्चे। पता लगा कि पूरा परिवार ही यह घर छोड़ गया है। बेचारी मां अब अपनी बेटियों से मिलाने के लिए अधिकारियों से गुहार लगा रहीं हैं। उनका आरोप है कि पति व उसके परिजनों ने बेटियों से 4 साल से नहीं मिलाया है। वे हाईकोर्ट में हेबियस कॉर्पस याचिका लगा चुकी हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है पर बेटियों से मुलाकात नहीं कराई जा रही है।