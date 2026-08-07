इंदौर में रास्ता रोकने पर भड़के आइएएस आकाश सिंह, नेता प्रतिपक्ष से कहा- बदतमीजी मत कीजिए

नेता प्रतिपक्ष सोनिला मिमरोट ने बताया कि उन्होंने इस मामले में पहले अपर आयुक्त आकाश सिंह से फोन पर चर्चा की थी। संबंधित युवक कई दिनों से निगम कार्यालय के चक्कर लगा रहा था, लेकिन उसकी शिकायत का समाधान नहीं हुआ। गुरुवार को वे उससे जुड़े करीब 40 प्रभावित लोगों के साथ अपर आयुक्त से मिलने उनके कार्यालय पहुंचीं। उनका आरोप है कि जैसे ही वे कार्यालय में दाखिल हुईं, अपर आयुक्त वहां से निकलने लगे और उनकी बात सुनना भी उचित नहीं समझा। उन्होंने केवल यह मांग रखी कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सभी पर समान रूप से की जाए।