रावलपिंडी में सबकुछ छोड़कर आया था परिवार, बेटे नेमनाथ जैन ने खड़ा कर दिया करोड़ों का उद्योग

प्रेस्टीज औद्योगिक एवं शैक्षणिक समूह के संस्थापक विख्यात उद्योगपति डॉ. नेमनाथ जैन का 23 सितंबर को देहांत हो गया। उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उद्योगपति डॉ. नेमनाथ जैन ने इंदौर में बुधवार को अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से पूरे शहर में शोक छा गया। स्वर्गीय नेमनाथ जैन के निवास पर बड़ी संख्या में रिश्तेदार, परिचित, मित्र और उद्योगपति एकत्रित हो गए हैं। उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही हैं। अंतिम संस्कार मेघदूत मुक्तिधाम में आज ही किया जाएगा।