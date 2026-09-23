NFHS-6 की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा, इंदौर में बच्चों का ‘कद’ तो ठीक, लेकिन घट रहा ‘वजन’

Indore news: बच्चों की सेहत को लेकर मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में तस्वीर राहत देने वाली है। बच्चों का कद तो सुधर रहा है, लेकिन वजन के मामले में स्थिति गड़बड़ा रही है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों में उम्र के हिसाब से कम लंबाई वाले (ठिगने) बच्चों का अनुपात 28.7 प्रतिशत से घटकर 22.8 प्रतिशत रह गया है। इससे साफ है कि औसत हाईट में 6 फीसदी का सुधार हो रहा है। अब बात करें उम्र के हिसाब से कम वजन वाले बच्चों (अंडरवेट) की तो ये आकड़ा गड़बड़ है जो 24.9 से बढ़कर 30.8 फीसदी हो गया। 100 बच्चों में पहले 29 बच्चे उम्र के हिसाब से छोटे कद वाले थे, अब ये संख्या करीब 23 रह गई है और कम वजन वाले बच्चों की संख्या 25 से बढ़कर 31 हो गई।