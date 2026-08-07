Indore news: ‘हमारे पास जॉइनिंग लेटर है…’, एयरलाइंस में नौकरी के नाम पर टूट गया सपना, रोने लगे स्टूडेंट

Indore news:एमपी के इंदौर शहर में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआइ) और इंडिगो एयरलाइंस में नौकरी दिलाने का झांसा देकर छात्रों से 5.29 लाख रुपए की ठगी की गई। आरोपी ने फर्जी जॉइनिंग लेटर देकर युवाओं को भरोसे में लिया, लेकिन जब वे दस्तावेज लेकर संबंधित कार्यालय पहुंचे तो फर्जीवाड़ा उजागर हो गया। तुकोगंज पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। टीआइ जितेंद्र चौहान ने बताया कि विजय नगर निवासी अमित कुमार प्रजापति, रितेश वर्मा और मनस्वी गेहलोत की शिकायत पर विनोबा नगर निवासी वैभव मेहता के खिलाफ बुधवार को धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है।