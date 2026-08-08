Indore News: बिल लगाकर कुर्सी पर बैठे और अचानक गिर पड़े ठेकेदार, CPR देने के बाद भी नहीं बची जान

सूचना के बावजूद 108 और किसी अस्पताल से एम्बुलेस के न आने पर ठेकेदार गुप्ता को हॉस्पिटल ले जाने के लिए जैसे-तैसे करके निगम की एक पीली जीप बुलवाई गई। जीप में गुप्ता को जब ले जाया जा रहा था. तब उनके साथ निगम का कोई कर्मचारी जाने के तैयार नहीं हुआ। ऐसे मे बिल्डिंग अफसर प्रभात तिवारी ने मानवता दिखाई और वे आगे आकर जीप में बैठ गए। साथ ही वे रास्तेभर उन्हें सीपीआर देते हुए एमवाय अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में डॉक्टरों ने उनकी इसीजी करने के साथ चेक किया, लेकिन गुप्ता के शरीर में कोई हलचल नहीं हुई और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बीओ तिवारी का कहना है कि डॉक्टरों ने बताया कि उनकी रास्ते में ही मौत हो गई थी। उनके परिजनों को सूचना देकर अस्पताल बुलवाया गया। परिवार में पत्नी और दो बच्चे है जो कि कॉलेज में पढ़ते हैं। बीओ तिवारी ने कहा कि अगर समय रहते अस्पताल पहुंचने पर ठेकेदार गुप्ता को इलाज मिल जाता तो उनकी जान बच सकती थी।