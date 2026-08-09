AIIMS भोपाल में अब रोबोटिक सर्जरी से होंगे कैंसर और यूरोलॉजी के ऑपरेशन

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से वित्तीय मंजूरी मिलने के बाद अब इसकी स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। अक्टूबर और नवंबर 2026 तक ये सुविधा शुरू होने की उम्मीद है। एम्स भोपाल ने जटिल कैंसर, यूरोलाजी और अन्य गंभीर बीमारियों की सर्जरी को अधिक सटीक और आसान बनाने के लिए दा विंची रोबोट की मांग की थी। इस सिस्टम के जरिए डॉक्टर कंसोल से रोबोटिक हाथों को नियंत्रित करेंगे। इससे शरीर के ऐसे हिस्सों में भी अधिक सटीकता से आपरेशन किया जा सकेगा, जहां पारंपरिक सर्जरी में कठिनाई आती है।