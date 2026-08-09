कमलनाथ ने गिनाईं मुख्यमंत्री कार्यकाल की उपलब्धियां, कांग्रेस में बढ़ी हलचल

पूर्व सीएम कमलनाथ ने बताया कि मुख्यमंत्री मदद योजना 2019 में आदिवासियों के पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए 1 क्विंटल खाद्यान्न और 50 किलो शक्कर देने की व्यवस्था की गई थी। गांवों में सामूहिक उपयोग के बर्तन खरीदने के लिए ₹31.6 करोड़ मंजूर किए। उन्होंने वन मित्र पोर्टल की शुरुआत की बात कही। कमलनाथ ने बताया कि वन अधिकार कानून के तहत आदिवासियों के वनभूमि अधिकार संबंधी दावों को ऑनलाइन दर्ज और पारदर्शी तरीके से निराकृत करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया गया था। हमने 20 आदिवासी जिलों की 89 जनपद पंचायतों की 5211 ग्राम पंचायतों को टैबलेट खरीदने के लिए प्रति पंचायत ₹15000 दिए। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार ने पहले खारिज किए गए आदिवासी परिवारों के वन अधिकार दावों की पुनः समीक्षा करने का निर्णय लिया। जून 2019 में करीब 3.5 लाख अस्वीकृत दावों पर पुनर्विचार की घोषणा की। वनभूमि से बेदखली रोकने की पहल करते हुए मंत्रिमंडलीय समिति गठित कर आगे की कार्रवाई तय की।