Indore news: विदेशी नंबर से धमकी देकर मांगे 50 लाख, पार्षद पति से पूछताछ, बेटे से भी होगी पूछताछ

पुलिस ने विदेशी नंबर से आए कॉल की तकनीकी जांच शुरू की और इसके आधार पर मिकाइल शेख को पकड़ा। पूछताछ में उसने फोन करने की बात स्वीकार की। पुलिस के मुताबिक मिकाइल पहले आजाद नगर क्षेत्र में रहता था। पूछताछ के दौरान उसने दावा किया कि उसने पार्षद पति शेख अलीम और उनके बेटे शेख अली के कहने पर पीड़ित को धमकी भरे फोन किए थे। जांच में यह तथ्य भी सामने आया कि पीड़ित अब्दुल रहीम और शेख अलीम आपस में रिश्तेदार हैं। पुलिस अब इस संबंध में सामने आए आरोपों और मिकाइल के बयानों की अलग-अलग स्तर पर जांच कर रही है।