Ashoknagar News: जन्म से मां की आवाज नहीं सुनी, दो साल बाद ‘मम्मी-पापा’ बोला मोनू तो माता-पिता की आंखें भर आईं

कस्बारेंज निवासी चार वर्षीय आतिफ खान भी जन्म से बोल व सुन नहीं पाता है। इसका भी आरबीएसके के तहत तहत भोपाल में कोकलियर इंप्लांट सर्जरी कराई गई है। सर्जरी के बाद इसकी आठ थैरेपी होंगी। डॉ. सौरभ शर्मा ने बताया कि थैरेपी शुरू होने के साथ आतिफ भी सुनने तो लगेगा ही साथ ही बोलने भी लगेगा। डॉ. सौरभशर्मा का कहना है कि जन्म से ऐसी जटिल बीमारियों से पीड़ित एक से पांच-छह साल तक की उम्र के बच्चों के लिए इस तरह की जटिल बीमारियों का राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत कई बच्चों की सर्जरी कराई जा चुकी हैं।