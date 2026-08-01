अशोकनगर में पत्नी- बेटे की पिटाई से गुस्साया युवक, सरेआम ले ली जान

इस खौफनाक कत्ल के पीछे पुरानी दुश्मनी की बात सामने आ रही है। कोतवाली थाना प्रभारी रवि प्रताप सिंह चौहान के मुताबिक मृतक अभिषेक और मुख्य आरोपी कल्लू कुशवाह के बीच काफी समय से तनातनी चल रही थी। करीब दो महीने पहले अभिषेक का आरोपी कल्लू, उसकी पत्नी और बेटे के साथ किसी बात को लेकर मारपीट का विवाद हुआ था। प्रारंभिक जांच में इसी रंजिश को इस नृशंस हत्या की मुख्य वजह माना जा रहा है और माना जा रहा है कि बदले की भावना में ही इस वारदात को अंजाम दिया गया है।