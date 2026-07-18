6 करोड़ से बनेगा कॉल सेंटर, 2 हजार को मिलेगा रोजगार, 30 करोड़ में चमकेगा अशोकनगर

केंद्रीय मंत्री ने अपने विजन को स्पष्ट करते हुए जिले के विकास, रोजगार और सिंचाई परियोजनाओं का पूरा रोडमैप रखा। वर्तमान में विधि कॉलेज भवन में चल रहे कॉल सेंटर से 592 युवाओं को रोजगार मिल रहा है। लेकिन अब इसे वृहद रूप देने नया कॉल सेंटर भवन बनेगा। सिंधिया ने कहा कि, मेरा उद्देश्य ये नहीं कि, 100 करोड़ का निवेश हो और काम सिर्फ 100 लोगों को मिले। मेरा फोकस इस बात पर है कि, उस निवेश से कितने अधिक लोगों को लाभ मिल रहा है। नए कॉल सेंटर से अशोकनगर के साथ गुना और शिवपुरी के युवाओं को भी रोजगार मिलेगा।