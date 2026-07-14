सास को था ‘लग्जरी गाड़ी-गोल्ड’ का शौक, दामाद के साथ करने लगी देह व्यापार, अशोकनगर में भंडाफोड़

MP News:एमपी के अशोकनगर शहर की दीपेश कॉलोनी में सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक महिला अपने ही दामाद के साथ मिलकर न सिर्फ हाईप्रोफाइल देह व्यापार चला रही थी, बल्कि हनीट्रैप के जरिए युवकों को फंसाकर लाखों की वसूली भी कर रही थी। जब पुलिस ने छापा मारा, तो नजारा किसी फिल्म से कम नहीं था। पुलिस को देखते ही कई युवक छत से कूदकर भागने लगे, जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी भी छतों पर कूदते और दौड़ लगाते नजर आए।