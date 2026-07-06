3 स्टूडेंट्स के पास से 87,700 रुपए के नकली नोट बरामद, इंदौर में कर रहे थे ‘नीट’ की तैयारी

पुलिस जांच में सामने आया है कि नकली नोटों की छपाई आगरा या मध्यप्रदेश के बाहर अन्य स्थानों पर की जाती थी। आगरा का हेमंत यह खेप लेकर आता था और कार्तिक तथा कुलदीप को सप्लाई करता था। बाजार में नोट खपाने का इनका तरीका बेहद शातिर था। ये लोग 1:3 के अनुपात में नकली नोट बाजार में उतारते थे, यानी 500 रुपए असली के बदले 1500 रुपए के नकली नोट देते थे। इसके अलावा, ये लोग असली नोटों की गड्डियों के बीच में भी नकली नोट फंसाकर चला देते थे। पुलिस ने इनके पास से 500 रुपये के 85 और 100 रुपये के 432 जाली नोट कुल 517 नोट जब्त किए हैं, जिनकी कीमत 87,700 रुपए है।