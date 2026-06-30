30 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अशोकनगर

SDM-तहसीलदार ने दौड़कर संभाला मोर्चा, अशोकनगर कलेक्ट्रेट में बड़ी घटना टली

Farmer Suicide Attempt Collectorate: कलेक्ट्रेट में पहुंचे किसान ने खुद पर केरोसिन उड़ेलकर आत्मदाह करने की कोशिश की, पुलिसकर्मी ने पानी डालकर बचाई जान, दबंगों पर जमीन पर कब्जा करने का आरोप।
2 min read
Google source verification

अशोकनगर

image

Shailendra Sharma

Jun 30, 2026

ashoknagar

farmer suicide attempt collectorate land dispute, किसान ने कलेक्ट्रेट में किया आत्मदाह का प्रयास (Source-patrika)

Ashoknagar Farmer Suicide Attempt Collectorate: मध्यप्रदेश के अशोकनगर में कलेक्ट्रेट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक किसान ने खुद पर केरोसिन डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की। राहत की बात ये है कि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी ने तुरंत किसान से केरोसिन की बोतल छीनी और पानी डालकर किसान को आत्मदाह करने से रोक लिया। जब किसान को आत्मदाह करने से रोका गया तो वो फूट-फूट कर रोने लगा और चीख-चीखकर अपनी फरियाद सुनाने लगा। किसान के खुद पर केरोसिन उड़ेलकर आत्मदाह की कोशिश करने की जानकारी लगते ही SDM और तहसीलदार दौड़कर मौके पर पहुंचे और किसान को शांत कराया।

किसान ने किया आत्मदाह का प्रयास

मंगलवार को अशोकनगर कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई चल रही थी। जनसुनवाई में एक किसान अपनी पत्नी के साथ पहुंचा था। आवेदन देने से पहले ही किसान ने खुद पर मिट्टी का तेल उड़ेलकर खुद को आग लगाने की कोशिश की। हालांकि पास ही मौजूद पुलिसकर्मी ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए किसान को रोक लिया और एहतियात के तौर पर उसके ऊपर पानी डाल दिया जिससे कि आग न लगे। इस घटना से कलेक्ट्रेट में हड़कंप मच गया।

देखें वीडियो-

दबंगों से परेशान है किसान

पीड़ित किसान का नाम टुंडा अहिरवार है वह रातीखेड़ा गांव का रहने वाला है। टुंडा अहिरवार मंगलवार को अपनी पत्नी के साथ जनसुनवाई में पहुंचा था।रोते-बिलखते किसान टुंडा ने बताया कि रातीखेड़ा में उसकी 5 बीघा जमीन है। इस जमीन का पिछले साल ही विधिवत सीमांकन भी हो चुका है। इसके बावजूद, गांव के ही तीन दबंग लोगों ने सुबह उसकी जमीन पर जबरन बोवनी कर दी। किसान टुंडा ने ये भी बताया कि वो दबंगों की दबंगई से कई दिनों से परेशान है और कई बार जमीन पर कब्जे को लेकर शिकायतें कर चुका है, सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

जनसुनवाई में मचा हड़कंप

किसान के द्वारा जनसुनवाई में आत्मदाह की कोशिश करने से अधिकारियों में हड़कंप मच गया। तुरंत एसडीएम इसरार खान और तहसीलदार भारतेंदु यादव अपनी कुर्सियां छोड़ दौड़ते हुए मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने किसी तरह बदहवास किसान टुंडा को शांत किया और समझाइश दी। मामले की नजाकत को देखते हुए तुरंत हलका पटवारी को तलब किया गया और किसान को पटवारी के साथ उसी वक्त गांव रवाना किया गया ताकि मौके की जांच हो सके। अधिकारियों ने टुंडा की पत्नी को जनसुनवाई कक्ष में अंदर बैठाकर पूरे मामले पर तसल्ली से चर्चा की और जल्द से जल्द न्याय दिलाने का भरोसा दिया।

शाम 5 बजे पति का आया फोन, रात 8 बजे बीना में मायके में फंदे पर मिली महक

ये भी पढ़ें
BINA

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

30 Jun 2026 05:15 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ashoknagar / SDM-तहसीलदार ने दौड़कर संभाला मोर्चा, अशोकनगर कलेक्ट्रेट में बड़ी घटना टली

बड़ी खबरें

View All

अशोकनगर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

8 घंटे-4 गिरफ्तार, खेत जाने के रास्ते को लेकर हुई लड़ाई, अशोकनगर में बेरहमी से कर दी ‘हत्या’

Murder case: हत्या का केस दर्ज (Photo Source - Patrika)
अशोकनगर

एमपी के 100 से ज्यादा गांव जहां शादी पर रोक! यहां अपने ही घर से विदा नहीं होतीं बेटियां

Marriage ban after murder custom tradition in MP
अशोकनगर

Snake Bite: सुबह 4.30 बजे चीख सुनकर पिता ने जलाई लाइट, बिस्तर में दिखा सांप; अशोकनगर में बच्ची की मौत

ashoknagar
अशोकनगर

“मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता” मुस्कान पर फिदा था ऋतिक, अशोकनगर केस में 4 बड़े सवाल

Questions raised regarding the deaths of Muskan and Hrithik in the Ashoknagar case
अशोकनगर

‘ऋतिक ने नहीं, मुस्कान को किसी और ने मारा’, ऑनर किलिंग की आशंका! अशोकनगर में उलझी पुलिस

ऋतिक- मुस्कान Hrithik and Muskan
अशोकनगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.