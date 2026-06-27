“मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता” मुस्कान पर फिदा था ऋतिक, अशोकनगर केस में 4 बड़े सवाल

Ashoknagar Case- अशोकनगर में दो युवा प्रेमियों की कार में मिली लाश ने पुलिस के साथ ही आमजनों को भी उलझा दिया है। शुरुआती तौर पर पुलिस का मानना है कि प्रेमी ऋतिक सोनी ने अपनी प्रेमिका मुस्कान जैन की हत्या की और इसके बाद खुद को गोली मार ली। मामले में ऑनर किलिंग का एंगल भी सामने आ रहा है। ऋतिक के पिता ने भी अपने बेटे की हत्या करने की आशंका जाहिर की है। अशोकनगर पुलिस इन सभी पहलुओं पर पड़ताल कर रही है। खास बात यह भी है कि पुलिस की हत्या और इसके बाद आत्महत्या करनेवाली थ्यौरी लोगों के गले नहीं उतर रही। दोस्तों के अनुसार ऋतिक, मुस्कान से बेहद प्यार करता था। वह अक्सर उससे कहता था कि "मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता।" ऐसे में मुस्कान का गला रेतने और उंगलियां काटने जैसी क्रूरता वह नहीं कर सकता। जांच में कई अन्य अहम सवाल भी उठे हैं।