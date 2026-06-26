Ashoknagar Couple Death: WhatsApp चैट पर भेजी गंदी फोटोज, 15 दिन पहले ही घर लौटा था 26 साल का ऋतिक

देर रात लोकेशन ट्रेस कर पुलिस मौके पर पहुंची थी। प्रथम दृष्टया यही सामने आया है कि ऋतिक ने पहले युवती की हत्या की और फिर खुद को गोली मार ली। लड़के द्वारा लिखा गया दो पेज का सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें उसने विभिन्न कारणों का जिक्र किया है। अवैध कट्टा कहां से लाया यह भी उसमें लिखा है। हथियारों और सबूतों को सुरक्षित कर लिया गया है। ग्वालियर एफएसएल टीम ने भी मुआयना किया है। मामले के हर पहलू की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित की गई है, जो 45 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। एसपी राजीव कुमार मिश्रा- एसपी