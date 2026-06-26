Ashoknagar Couple Death: कार की स्टेयरिंग पर पड़ी थी ’26 साल’ के बेटे की डेडबॉडी, 9:42 पर भेजे थे वीडियो-फोटो

पुलिस की शुरुआती जांच और मौके से मिले दो पन्नों के सुसाइड नोट के बाद पुलिस का प्रथम दृष्टया यह मानना है कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था। इंदौर में लग्जरी लाइफ जीने वाले ऋतिक ने पहले मुस्कान को मौत के घाट उतारा और फिर कट्टे से अपने माथे के बीचों-बीच गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पेड़ के पास से पुलिस ने सिगरेट और 50 फीट दूर मिले तीन मोबाइल को भी जब्त कर लिया है। ग्वालियर से आई एफएसएल टीम ने घटनास्थल पर जांच की और एसपी राजीवकुमार मिश्रा ने एसआइटी गठित कर 45 दिन के भीतर मामले की पूरी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।