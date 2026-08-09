Ashoknagar News: ‘हरिद्वार से आया हूं…, आपके बेटे पर बड़ा संकट है’, बातों में फंसाकर BJP नेता की मां से उतरवाए सोने के जेवर

Ashoknagar Gold Jewellery Fraud: भाजपा नेता की मां से ठगों ने लुटे 10 लाख के सोने के गहने (फोटो सोर्स- Patrika)
Gold Jewellery Fraud: मध्य प्रदेश के अशोकनगर शहर में शनिवार को ऐसी वारदात हुई जिसने न सिर्फ आम जनता बल्कि पुलिस की भी नींद उड़ा दी है। शातिर ठगों ने फिल्मी स्टाइल में 60 वर्षीय महिला को अपने जाल में फंसाया और बातों ही बातो में करीब 10 लाख रुपए के सोने के जेवर और नकदी लेकर भाग गए। ठगी का शिकार हुई महिला भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष प्रांजल जैन की मां अनंतदेवी जैन है। घटना के बाद से शहर में हडकंप मच गया है और थाने में भाजपा नेताओं का जमावड़ा लग गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चार संदिग्धों की तलाश शुरु कर दी है।
विवेक टॉकीज गली निवासी अनंतदेवी जैन (60) पत्नी स्व. पदम जैन सुबह 6 बजे सुभाषगंज जैन मंदिर गई थीं। करीब 7 बजे वह दर्शन कर वापस लौटीं और अपने घर के बाहर स्थित अपनी कपड़े की दुकान के पास खड़ी थीं। तभी एक अज्ञात व्यक्ति आया और खुद को हरिद्वार का बताया। ठग उनसे बात कर ही रहा था कि तभी उसका एक अन्य साथी वहां पहुंच गया, जिसने खुद को महावीर कॉलोनी का निवासी बताया। हरिद्वार वाले ठग ने दूसरे युवक (अपने साथी) से कहा कि तुम्हारी मां को दो बार हार्ट अटैक आ चुका है और वह मुश्किल से बची है। यह सुनकर दूसरे युवक ने नाटक करते हुए ठग के हाथ जोड़ लिए और कहा आप तो बहुत पहुंचे हुए है। इस ड्रामे से अनंत देवी का विश्वास ठग पर जम गया। ठग ने अनंत देवी से कहा कि आपके पति की मृत्यु को 9 साल हो गए है और अब आपके पुत्र पर संकट मंडरा रहा है। बेटे पर संकट की बात सुनकर वह डर गई।
महिला को खौफजदा देख ठग ने उपाय बताते हुए कहा कि माता रानी आपसे रुष्ट हैं, उन्हें जल चढ़ाना होगा। महिला ने घर से जल लाने की बात कही, तो ठग ने मना करते कहा कि बाहर का जल ही चढ़ेगा। इसके बाद दो बार हाथ टच किया, जिससे महिला उसकी बातों में उलझ गई। ठगों के साथ वह रेलवे स्टेशन रोड की तरफ चल दीं। 10 रुपए महिला ने और 10 रुपए ठग ने मिलाकर एक पानी की बोतल खरीदी। रास्ते में ठगों ने जानबूझकर रास्ता बदला और सुभाषगंज गेट से होते हुए वापस महिला के घर के पास पहुंचे। जहां ठग ने कहा कि आपके शरीर से सोना टथ हो रहा है, इसलिए आपका जल स्वीकार नहीं होगा।
बातों में उलझी अनंत देवी ने 25 ग्राम की सोने की चेन, 40 ग्राम के सोने के कंगन और 5 ग्राम की अंगूठी व पेंडल उतारकर अपने पर्स में रख ली। पर्स में 3 हजार रुपए नकद भी थे। ठग ने चालाकी से कहा कि यह पर्स इस दूसरे युवक को पकड़ा दो और सीधे आगे चलो, पीछे मुड़कर मत देखना। महिला जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ीं और पीछे मुड़कर देखा, तो दोनों ठग गायब थे। तब जाकर उन्हें अपने साथ हुई लूट का अहसास हुआ और वह घबराकर घर पहुंचीं। बाद में आसपास तलाश की, लेकिन तब तक ठग वारदात कर भाग चुके थे।
यह घटना शहर की सुरक्षा व्यवस्था और लोगों में फैल रहे अंधविश्वास पर गंभीर सवाल खड़े करती है। सुबह 7 बजे मुख्य बाजार में एक बुजुर्ग महिला को इस तरह हिप्नोटाइज कर या मनोवैज्ञानिक दबाव बनाकर 10 लाख की ठगी कर लेना, अपराधियों के हौसले बुलंद होने का प्रमाण है। अब देखना यह है कि सीसीटीवी फुटेज के सहारे पुलिस इन शातिर ठगों तक कितनी जल्दी पहुंच पाती है।
मामले में प्रकरण में दर्ज कर लिया गया है, सीसीटीवी में चार संदिग्ध नजर आए हैं जो हेलमेट लगाए हुए हैं। जो गुना रोड तरफ से आए और विदिशा रोड तरफ गए हैं। आरोपियों की तलाश के लिए टीमें रवाना कर दी हैं और अन्य सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।- रविप्रतापसिंह चौहान, प्रभारी कोतवाली थाना, अशोकनगर
बड़ी खबरेंView All
अशोकनगर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग