Ashoknagar News: ‘हरिद्वार से आया हूं…, आपके बेटे पर बड़ा संकट है’, बातों में फंसाकर BJP नेता की मां से उतरवाए सोने के जेवर

विवेक टॉकीज गली निवासी अनंतदेवी जैन (60) पत्नी स्व. पदम जैन सुबह 6 बजे सुभाषगंज जैन मंदिर गई थीं। करीब 7 बजे वह दर्शन कर वापस लौटीं और अपने घर के बाहर स्थित अपनी कपड़े की दुकान के पास खड़ी थीं। तभी एक अज्ञात व्यक्ति आया और खुद को हरिद्वार का बताया। ठग उनसे बात कर ही रहा था कि तभी उसका एक अन्य साथी वहां पहुंच गया, जिसने खुद को महावीर कॉलोनी का निवासी बताया। हरिद्वार वाले ठग ने दूसरे युवक (अपने साथी) से कहा कि तुम्हारी मां को दो बार हार्ट अटैक आ चुका है और वह मुश्किल से बची है। यह सुनकर दूसरे युवक ने नाटक करते हुए ठग के हाथ जोड़ लिए और कहा आप तो बहुत पहुंचे हुए है। इस ड्रामे से अनंत देवी का विश्वास ठग पर जम गया। ठग ने अनंत देवी से कहा कि आपके पति की मृत्यु को 9 साल हो गए है और अब आपके पुत्र पर संकट मंडरा रहा है। बेटे पर संकट की बात सुनकर वह डर गई।