Ashoknagar News: ‘प्रिंस के साथ रहूंगी…’, 8 दिन में 7 जन्मों का वचन भूली पत्नी, पति को दिया गहरा सदमा

दरअसल, रामवीर (परिवर्तित नाम) नाम के 28 वर्षीय युवक ने देहात थाने में शिकायत की कि वह बस ड्राइवर है। उसकी पत्नी एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने गई थी, लेकिन लौटकर नहीं आई। जब उसने फोन लगाया तो फोन प्रिंस नाम के एक युवक ने उठाया और बहाना बनाया कि वह ड्रेस का नाप दिलवाकर उसे छोड़ देगा। इसके बाद फोन उठना बंद हो गया। अनहोनी की आशंका और पत्नी के प्रिंस के साथ भाग जाने के शक में उसने थाने में आवेदन दिया। शिकायत पर पुलिस ने लापता पत्नी और प्रिंस को ढूंढ निकाला। उनको थाने बुलाया। साथ ही पति रामवीर को भी बुलाया गया। जब पूछताछ शुरू हुई तो पता चला कि जिस प्रिंस के साथ महिला भागी थी, वह रामवीर का ही दोस्त है और पेशे से ट्रक ड्राइवर है। पत्नी बोलती रही कि प्रिंस के साथ रहेगी लेकिन दोनों ने मना कर दिया।