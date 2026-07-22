रोजगार तलाश रहे एमपी के युवा ध्यान दें, 7 ट्रेडों की 216 सीटें खालीं, 25 जुलाई तक करें रजिस्ट्रेशन

आइटीआई में अशोकनगर शहर में तीसरे चरण की प्रक्रिया में छह ट्रेड में और मुंगावली के आइटीआई कॉलेज में एक ट्रेड पर प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में शहर में कोपा में 48 सीटें, मैकेनिक डीजल के लिए 48 सीट, वेल्डर के लिए 40 सीट, इलेक्ट्रीशियन के लिए 20 सीट, फिटर के लिए 20 सीट, मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए 20 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। वहीं, मुंगावली आइटीआई में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की 20 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया चल रही है।