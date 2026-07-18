घर के बाहर सोती वृद्धा के सिर-छाती पर पटका पत्थर, अशोकनगर में पीएम आवास के 75 हजार रुपए के लिए हत्या

Ashoknagar Old Woman Murder: मध्य प्रदेश के अशोकनगर में चंद पैसों के लालच में एक वृद्धा की निर्मम हत्या ने सनसनी मचा दी। कदवाया थाना क्षेत्र में शुक्रवार-शनिवार रात एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। कदवाया के पुलिस थाने के ठीक पीछे स्थित आदिवासी मोहल्ले में सो रही 73 वर्षीय वृद्धा गोमा आदिवासी की अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने पत्थर पटककर बेरहमी से हत्या कर दी। परिजनों और पड़ोसियों ने पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) के पैसों के लालच में हत्या किए जाने का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने दो संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।