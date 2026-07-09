‘आपका बेटा लड़कियों के साथ पकड़ा है…’ अशोकनगर में 1 कॉल और हड़प लिए 50 हजार रुपए, रहें सतर्क

शहर के सोनी कॉलोनी निवासी 56 वर्षीय रवि कुमार जैन रेस्टोरेंट संचालक है। जिन्होंने कोतवाली में शिकायत की है कि मैं 5 जुलाई की सुबह अपनी दुकान पर बैठा था। तभी करीब 10:30 बजे मोबाइल पर वाट्सऐप कॉल आई। कॉलर ने रौबदार आवाज में खुद को राजस्थान पुलिस का इंस्पेक्टर बताया। जिसने रवि कुमार जैन से कहा कि तुम्हारा बेटा सौरभ जो उदयपुर में जॉब करता है, उसे राजस्थान पुलिस ने लड़कियों के साथ पकड़ा है, तुरंत ढाई लाख रुपए ट्रांसफर करो, वरना उसे थाने ले जाकर मीडिया को दिखा दूंगा, इससे उसका करियर खत्म हो जाएगा।