नौकरानी बोली- ‘1 करोड़ दो नहीं बदनाम कर दूंगी…’, अशोकनगर में PHE विभाग के बाबू परेशान

दतिया के मूल निवासी और वर्तमान में अशोकनगर में पदस्थ पीएचई विभाग के बाबू मोहित मांझी (31 वर्ष) ने यह शिकायत दर्ज कराई है। मोहित मांझी का कहना है कि आरोपी महिला कुछ समय पहले तक उनके घर पर घरेलू सहायिका के रूप में काम करती थी। बाबू का दावा है कि काम के दौरान महिला ने अपनी आर्थिक और पारिवारिक परेशानियां बताईं, जिस पर तरस खाकर उसने महिला की आर्थिक मदद की। बाबू की यह हमदर्दी सिर्फ नकद तक सीमित नहीं रही, उसने बाकायदा महिला, उसके भाई और भाभी के बैंक खातों में भी कई बार राशियां ट्रांसफर कीं। बताया जा रहा है कि बाबू अब तक करीब 3 लाख रुपये लुटा चुका है।