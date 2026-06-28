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सुबह 4.30 बजे चीख सुनकर पिता ने जलाई लाइट, बिस्तर में दिखा सांप; अशोकनगर में बच्ची की मौत

Snake Bite Girl Death: 6 साल की बच्ची को सांप ने काटा, बाइक से अस्पताल लेकर पहुंचा पिता लेकिन तब तक थम चुकी थीं सांसें, माता-पिता पर टूटा दुखों का पहाड़।
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अशोकनगर

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Shailendra Sharma

Jun 28, 2026

ashoknagar

snake bite 6 year old girl dies, बिस्तर पर रो रही बच्ची को सांप ने काटा, मौत (प्रतीकात्मक तस्वीर, source- patrika file)

Ashoknagar Snake Bite Girl Death: बारिश का सीजन शुरू होते ही मध्यप्रदेश में सर्पदंश की घटनाएं भी सामने आने लगी हैं। घटना अशोकनगर जिले के ईसागढ़ क्षेत्र के भर्रोली गांव की है, यहां सांप के काटने से एक 6 साल की बच्ची की मौत हो गई। बच्ची को रविवार सुबह 4.30 बजे बिस्तर में घुसे सांप ने काटा था। बच्ची को पिता तुरंत बाइक से बच्ची को अस्पताल लेकर पहुंचा लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्ची की मौत से माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है।

सुबह 4.30 बजे बच्ची को सांप ने काटा

भर्रोली गांव में रहने वाले रंजीत आदिवासी की 6 वर्षीय बेटी रागरी की सांप के काटने से मौत हो गई। शनिवार-दरम्यानी रात परिवार घर में सोया हुआ था। सुबह 4.30 बजे अचानक बच्ची रागरी दर्द से चीख उठी। बेटी की चीख सुनकर पिता रंजीत ने तुरंत लाइट जलाया तो बच्ची के पास बिस्तर में एक सांप नजर आया। पिता रंजीत तुरंत बाइक पर बेटी रागरी को लेकर अस्पताल पहुंचा लेकिन इससे पहले ही रास्ते में उसकी मौत हो चुकी थी। अस्पताल में डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है।

मकान बन रहा है इसलिए जमीन पर सो रही थी बच्ची

परिजनों ने बताया कि पुराने मकान को तोड़कर नया मकान बनवा रहे हैं, अभी निर्माण कार्य चल रहा है और इसलिए पूरा परिवार झोपड़ी बनाकर जमीन पर सोता है। बीती रात भी सभी जमीन पर सो रहे थे, इसी दौरान सांप ने बेटी रागरी को काट लिया और उसकी मौत हो गई। बच्ची की मौत से गांव में मातम पसर गया है और परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है।

बारिश के सीजन में बढ़ जाता है सांपों का खतरा

बारिश का सीजन शुरू हो चुका है और बारिश के साथ ही सांपों का खतरा भी बढ़ गया है। बारिश होने से सांपों के बिलों में पानी भर जाता है जिसके कारण सांप अपने बिलों से निकलकर लोगों के घरों या फिर किसी सुरक्षित स्थान में घुस जाते हैं। ऐसे में सावधानी बरतना बेहद आवश्यक होता है, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही आपकी जान ले सकती है। सांप के काटने पर कुछ बातों को याद रखने से किसी की भी जान बचाई जा सकती है। इसको लेकर जागरूक होना बेहद जरूरी है। चलिए, स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार की जानकारी के अनुसार समझते हैं कि सर्पदंश होने पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं?

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Published on:

28 Jun 2026 08:05 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ashoknagar / सुबह 4.30 बजे चीख सुनकर पिता ने जलाई लाइट, बिस्तर में दिखा सांप; अशोकनगर में बच्ची की मौत

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