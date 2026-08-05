Ashoknagar News: 27 साल तक डॉक्टर-टीचर बनकर काटता रहा मौज, एक धमकी ने खोल दी पोल

दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने मुंगावली पुलिस की मदद से गिरफ्तार कर लिया है। मूल रूप से हरियाणा के सोनीपत जिले के गन्नौर गांधीनगर का निवासी राजिंदर बारागी पुत्र सूरजमल पर वर्ष 1997 में दिल्ली के जनकपुरी थाने में हत्या के प्रयास के दो मामले दर्ज हुए। वहीं हरियाणा के गन्नौर थाने में 1998 में ही बलवा, हत्या, हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत गंभीर अपराध दर्ज थे। वर्ष 1999 में वह पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया था, जिसके बाद उस पर एक और मामला दर्ज हुआ। 29 फरवरी 2008 को दिल्ली के रोहिणी न्यायालय ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था। जब वह भागा था तब उसकी उम्र 26 साल थी और आज 53 साल की उम्र में वह पुलिस की गिरफ्त में आया है।