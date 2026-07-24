Ashoknagar news: कबाड़ बीनने के बहाने की रेकी, 12 लाख की लूट को दिया अंजाम, 3 शातिर गिरफ्तार

Ashoknagar news: एमपी में अशोकनगर जिले के शाढ़ौरा क्षेत्र में हुई लाखों रुपए की सनसनीखेज चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में तीन शातिर चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 12 लाख रुपए कीमत के सोने-चांदी के जेवर, नगदी और अन्य सामान बरामद किया है। एसपी राजीव कुमार मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर इस पूरी कार्रवाई की जानकारी दी। एसपी ने बताया कि 15 जुलाई की दरमियानी रात ग्राम बामोरी ताल में कृष्णाबाई रघुवंशी के घर का ताला तोड़कर चोरों ने बड़ी चोरी को अंजाम दिया था। मामले की गंभीरता को देखते तत्काल एफएसएल, डॉग स्क्वॉड, फिंगरप्रिंट और साइबर सेल की टीमों को मौके पर बुलाया गया।