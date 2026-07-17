अशोकनगर में ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने भाजपा नेता ने किया हंगामा, कहा- परिवार सहित दें दूंगा जान

शहर में सिंधिया जनसंपर्क कार्यालय में इस जनसुनवाई में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के पूर्व पदाधिकारी शिवचरण जाटव परिवार सहित पहुंचे थे। लंबी कतार के चलते जब उनका नंबर नहीं आया और केंद्रीय मंत्री जाने के लिए अपने वाहन में बैठने लगे, तो शिवचरण की पुलिस से झड़प व धक्का-मुक्की हो गई। शिवचरण ने चिल्लाकर केंद्रीय मंत्री से कहा, मेरी बात सुनें, मैं बहुत परेशान हूं। चंदेरी विधायक जगन्नाथसिंह के भतीजे शिव रघुवंशी मुझे कई सालों से परेशान कर रहे हैं। मेरी पांच बीघा पट्टे की जमीन पर कब्जा कर जनपद पंचायत कार्यालय बनवाया जा रहा है। मेरी जमीन की तारफेंसिंग तोड़ दी गई और तहसीलदार भी मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं आपके भरोसे पर हूं, अगर न्याय नहीं मिला तो परिवार सहित जान दे दूंगा। इससे सिंधिया ने उन्हें शांत कराया और कहा कि मैं दिखवाता हूं कि पूरा क्या मामला है।