2 दिन बाद चुराए गए 1.74 लाख रुपये घर में वापस फेंक गया चोर, अशोकनगर पुलिस का माइंड गेम सफल

Ashokanagr Theft Money Returned: आमतौर पर जब घर में चोरी हो जाए, तो लोग यही मानकर बैठ जाते हैं कि अब गई रकम का वापस आना नामुमकिन है। लेकिन मध्यप्रदेश के अशोकनगर जिले के बहादुरपुर में एक ऐसी अनोखी चोरी का मामला सामने आया है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। यहां एक चोर ने पहले तो किसान की मेहनत की कमाई पर हाथ साफ किया, लेकिन जब पुलिस ने अपनी जांच की आंच तेज की, तो पुलिस के खौफ से चोर घबरा गया और दो दिन बाद ही चोरी किए गए रुपयों को वापस उसी घर की किचन में फेंक गया।