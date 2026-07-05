दोपहर 12 बजे नवजात बच्ची को फेंककर जाने लगी महिला, सागर में लोगों ने पकड़ा तो बोली-‘प्रेग्नेंट होने पर वो मुझे छोड़ गया’

दोपहर 12 बजे डिग्री कॉलेज के पीछे की तरफ एक महिला अपनी नवजात बच्ची को गोद में लेकर पहुंची थी। कुछ देर बाद उसने बच्ची को कॉलेज के पीछे लावारिश छोड़ दिया और वहां से जाने लगी। लेकिन तभी वहां मौजूद लोगों ने महिला को बच्ची को छोड़कर जाते हुए देख लिया। लोगों ने जब महिला को पकड़ा और उससे बच्ची को छोड़कर जाने के बारे में पूछा तो महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। जिसके कारण पुलिस को सूचना दी गई। कुछ देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के पहुंचते ही लोगों ने महिला ब बच्ची को पुलिस को सौंप दिया।