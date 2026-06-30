8 घंटे-4 गिरफ्तार, खेत जाने के रास्ते को लेकर हुई लड़ाई, अशोकनगर में बेरहमी से कर दी ‘हत्या’

वहीं जिले के पिपरई थाना क्षेत्र के बिजलीपुर गांव में कुत्ते को लेकर दो परिवारों में खूनी संघर्ष हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि बात गाली-गलौज से शुरू होकर लाठी-डंडों तक जा पहुंची। घटना में दोनों पक्षों की महिलाओं सहित कई लोग घायल हो गए। घटना रात करीब 8 बजे की है। विवाद की जड़ एक कुत्ता था, जिस पर बछड़े और बकरियों पर हमला करने का आरोप है। इसी बात को लेकर दोनों परिवार आमने-सामने आ गए। पुलिस ने मामले में दोनों पक्षों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर मामले को जांच में लिया है।