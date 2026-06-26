‘बीना मेमू ट्रेन’ को हरी झंडी दिखाएंगे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, यात्रियों को मिलेगी राहत

MEMU train Ashoknagar: कोरोना काल के बाद से बीना की ओर जाने के लिए रात में सवा पांच घंटे तक कोई ट्रेन नहीं है, लेकिन अब अशोकनगर और गुना जिले के यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा मिलने वाली है। लंबे इंतजार के बाद अब 27 जून से बीना-रुठियाई-बीना मेमू ट्रेन अपना दूसरा फेरा शुरू करने जा रही है। क्षेत्रीय सांसद व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रयासों से शुरू हो रही इस सेवा से अंचल के हजारों यात्रियों को फायदा मिलेगा।