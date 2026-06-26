मुस्कान को कुल्हाड़ी से काटा, फिर ऋतिक ने खुद को गोली मारी, अशोकनगर केस में बड़ा अपडेट

Ashoknagar Case- अशोकनगर में शहर के दो संपन्न परिवारों के बेटे-बेटी का शव मिलने से सनसनी फैली है। परिजनों के साथ ही अन्य लोग भी दुखी हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी Ashoknagar SP ने जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि प्रेम संबंधों में खटास आ आने के कारण यह घटना घटी। जांच में लगे अधिकारियों के अनुसार प्रेमी ऋतिक ने पहले प्रेमिका मुस्कान को कुल्हाड़ी और कटर से काट डाला। जब उसकी सांसें थम गईं तो खुद को भी गोली मार ली। मुस्कान बुधवार शाम घर से जिम जाने के लिए निकली थी लेकिन वापस नहीं लौटी करीब 15 घंटे बाद उसका शव हाईवे पर खेत में खड़ी कार से मिला। वहां एक युवक की लाश भी मिली जिसकी पहचान 26 साल के ऋतिक सोनी के रूप में की गई। दोनों में प्रेम संबंध थे लेकिन कुछ दिनों से अनबन चल रही थी।