Ashoknagar news: हाथ धुलवाते ही पानी हुआ गुलाबी, रिश्वत लेते पकड़ा गया बिजली कंपनी का लाइनमैन

अचानक हुई इस सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाई से आरोपी हक्का-बक्का रह गया। मौके पर कार्रवाई के बाद लोकायुक्त टीम आरोपी को पास ही स्थित एक रेस्टोरेंट में ले गई, जहां रिश्वत की राशि जब्त करने के साथ ही मामले से जुड़े आवश्यक दस्तावेज और अन्य साक्ष्य जुटाए गए। इस कार्रवाई ने जिले के भ्रष्ट कर्मचारियों में हड़कंप मचा दिया है। कार्रवाई में निरीक्षक उपेंद्र दुबे के साथ ग्वालियर लोकायुक्त टीम के कई अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। फिलहाल आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है।